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Общество17 января 2022 10:19

Ольга Ройтблат: «Тюмень перестали называть столицей деревень»

Сергей Швецов
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Ольга Ройтблат: «Тюмень перестали называть столицей деревень».

Ольга Ройтблат: «Тюмень перестали называть столицей деревень».

Фото: Вадим Бегун

Тюмень перестали называть столицей деревень. Во многом это заслуга проекта «Безопасные качественные дороги», отметила ректор ТОГИРРО Ольга Ройтблат.

– Важно уделить должное внимание и сельским населенным пунктам. Мне приходилось добиваться обустройства безопасного перехода через железнодорожные пути на станции Подъем. Таких проблем, к сожалению, множество, – сообщила сопредседатель регионального штаба ОНФ в Тюменской области на онлайн-площадке «Экспертный клуб России».

Отметим, что в сёлах Тюменского района в 2022 году планируется уложить новый асфальт на десятках улиц. Большие объёмы работ запланированы в Перевалово и Успенке. В Тюмени будут отремонтированы участки ул. Мелиораторов и ул. В. Полякова.