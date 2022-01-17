В Тюмени исполнили мечту мальчика, прокатив его на тепловозе. Фото: Предоставлено "КП"

В Тюмени секретарь регионального отделения «Единой России» Андрей Артюхов и заместитель начальника Свердловской железной дороги по территориальному управлению в Тюменском регионе Анатолий Коротаев исполнили мечту девятилетнего Мирона Титова, прокатив его на тепловозе. Мальчик из Боровского, который страдает эпилепсией и учится дома, очень увлечен поездами.

– Такие дети, как наш сын, живут сверхинтересами – увлечения подпитывают их. Мирон обожает все мигающие приборы, семафоры, светофоры и особенно поезда. Мы часто приходим с ним на железнодорожный переезд, где он наблюдает за составами, всё запоминает, машет проезжающим, – рассказала мама мальчика Ольга.

Анатолий Коротаев пригласил семью Титовых в Тюменский учебный центр Свердловской железной дороги. Там Мирон сможет в любое время заниматься на тренажерах, которые полностью имитируют процесс управления поездом.

– Мы надеемся, что этот интерес Мирона к технике после нашей прогулки еще больше усилится. Возможно, это даже подтолкнет его к более глубокому изучению технических дисциплин, инженерного дела, – отметил Коротаев.