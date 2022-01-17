Тюменский подросток взял у подруги машину и пьяным поехал домой после посиделок с друзьями. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Сорокинском районе автоинспекторы остановили автомобиль ВАЗ-21102. Машиной управлял 16-летний подросток, который не имеет прав управления транспортом. К тому же парень был пьян: показания алкотестера составили 0,85 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

– Молодой человек пояснил, что пил пиво с друзьями, затем поехал домой. Машина принадлежит его 18-летней подруге, которая находится в отъезде, автомобиль без государственных номеров, – сообщили в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

Сотрудники ведомства составили на подростка административные материалы за управление транспортом в состоянии опьянения, без водительского удостоверения, без государственных регистрационных знаков. Информация направлена в подразделение по делам несовершеннолетних.

В управлении также рассказали, что в минувшие выходные дни сотрудники ГИБДД в Тюменской области отстранили от управления транспортом 31 водителя. Все они находились в состоянии опьянения.