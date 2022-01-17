Александра Малыгина уходит из тюменского депздрава

Александра Малыгина покидает пост пресс-секретаря тюменского депздрава. Фото из ВК героя публикации.

Александра Малыгина покидает пост пресс-секретаря тюменского депздрава. Трудиться в ведомстве она будет до 1 февраля.

– Предвосхищая вопросы, кратко: тюменское здравоохранение, медицина, медработники – это невероятно любимая отрасль для меня, и так будет всегда. Информационная среда очень тесная, поэтому, возможно, я им еще чем-то посодействую в рабочих вопросах, но точно всегда буду готова в соцсетях поддержать, помочь, кому-то что-то разъяснить, как человек, который знает это направление изнутри, – сообщила Малыгина на своей страничке в соцсети «ВКонтакте».

Она отметила, что на этой работе привнесла всё, что знала и умела. К тому же сама многому научилась и закалилась: «В таком динамично меняющемся мире есть мнение, что нужно пробовать что-то новое. Поэтому попробую ещё в чем-то найти себя».