В Тобольске мужчина залил подъезд кровью. Фото - "Типичный Тобольск" в ВК.

В Тобольске мужчина залил подъезд многоэтажного дома №21 по улице Радищева кровью. По информации очевидцев, в результате инцидента, который произошел около полуночи, испачканы оказались все этажи.

– В дежурную часть поступило сообщение от жителей дома, что в подъезде шумит мужчина. На место выехал наряд ППС. В подъезде стражи порядка обнаружили человека с порезами на руке и вызвали ему скорую, – сообщили «МегаТюмень» в пресс-службе тобольской полиции.

В ведомстве подчеркнули, что в настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливаются. Однако уже известно, что горожанин получил травмы после того, как разбил стекло в подъезде.

Интересно, что это не единственный инцидент, произошедший в этом самом доме за последние дни. Так, около 4 часов утра 15 января из окна дома 15-го этажа выпал молодой человек. Мужчина упал на капот припаркованного автомобиля и скончался на месте, рассказали в социальных сетях местные жители.