В тюменском селе мужчина силой забрал у продавщицы алкоголь и сигареты. Фото: Ольга Крыльцова

В заводоуковскую полицию обратился владелец небольшого продуктового магазина, расположенного в одном из сел района. Мужчина рассказал, что в обеденное время в его магазин пришел неизвестный и, угрожая ножом, заявил, что заберет две бутылки пива, зажигалку и пачку сигарет. Продавец попыталась оказать сопротивление, но не сумела справиться с нападавшим и отдала все, что он требовал.

Информацию о преступлении и описание подозреваемого передали комплексным силам полиции. Вскоре сотрудники ДПС задержали злоумышленника – ранее судимого жителя соседнего села 1984 года рождения. У него изъяли похищенное и три ножа. Мужчина признался в содеянном и рассказал, что магазин посещал несколько раз.

– Сначала он пришел утром и попросил выдать ему алкоголь в долг. Получив отказ, он отправился к знакомому, где лег спать. Через несколько часов он проснулся, взял с собой несколько ножей и, вернувшись в магазин, забрал товары силой, – рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.