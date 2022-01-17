Тюменцам на заметку: куда жаловаться, если во дворе образовались снежные кучи. Фото: Вадим Бегун

Тюменцам объяснили, куда жаловаться, если во дворе образовались снежные кучи. Временное складирование снега допускается на срок не более 14 дней.

– Места для временного размещения снега все управляющие организации города обязаны были согласовать со службой заказчика по благоустройству округа заранее. Его нельзя размещать на парковочных местах для транспорта инвалидов, у стен зданий, на газонах, у зеленых насаждений, на детских и спортивных площадках, у ограждений, урн и скамеек, на остановках и в местах массового отдыха населения, – отметили в комитете по связям с общественностью и СМИ.

Кроме того, нельзя допускать, чтобы снежные кучи создавали препятствия спецтранспорту, а снежные валы лежали на пересечениях межквартальных и внутриквартальных проездов. Их надо огораживать сигнальной лентой, а рядом разместить табличку с телефонами организации, ответственной за вывоз снега.

Если вы заметили нарушения при производстве зимних уборочных работ, сообщите на портал «Тюмень – наш дом» в категорию «Складирование снега».