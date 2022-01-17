Парковки в Тюмени сделают бесплатными на период крещенских купаний. Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени многоуровневую парковку на набережной сделают бесплатной. Произойдет это всего на два дня – 18 и 19 января, то есть на период крещенских купаний.

– Также будет открыта площадка на 600 машино-мест за Свято-Троицким мужским монастырем по улице Коммунистической. На озере Липовое в центре закаливания и плавания в холодной воде «АквАйсСпорт-Тюмень», где также будут оборудованы купели, организовано парковочное пространство на 500 машино-мест, – сообщили в комитете по связям с общественностью и СМИ.

Горожанам напоминают, что 19 января общественный транспорт, следующий по маршрутам №№ 2, 14, 30, 37, 47, 54, 64, будет работать до 00.00.

Отметим, что противопоказано купание в проруби людям с хроническими воспалительными заболеваниями носоглотки, с хроническими бронхолегочными и сердечно-сосудистыми заболеваниями, патологиями центральной нервной системы (например, эпилепсией). Практически каждый человек после 65 лет имеет какой-либо из этих недугов. А значит, им лучше заменить погружение на ополаскивание лица и рук.