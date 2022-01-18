Погода на 18 января 2022 года в Тюмени: в Крещенский сочельник ожидается незначительное потепление

В Тюмени в Крещенский сочельник ожидается незначительное потепление. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 18 января, весь день в Тюмени будет облачным. Без осадков.

Температура воздуха ночью минус 11 градусов, днем ожидается минус 8 – 9. Вечером столбики термометров покажут 9 – 10 градусов ниже нуля. В течение дня будет дуть юго-западный ветер со скоростью 4 – 6 метров в секунду.

18 января отмечается Крещенский сочельник, канун Богоявления. В этот день соблюдается строгий пост, поэтому канун Богоявления называют еще Голодной кутьёй. Если в этот день метель, снег и позёмка – быть хорошему урожаю.

Если звездная ночь на Крещение – будет урожай ягод, гороха и хлеба. Сильные южные ветры 18 января предвещают грозное лето, а метель на Крещение приносит метель и на Масленицу. Полный месяц в этот день обещает большой разлив рек весной.