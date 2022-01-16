Руслан Кухарук держит ситуацию с уборкой снега на контроле

Фото: ЧП Тюмень ЧС Фото: Социальные сети

Глава города Руслан Кухарук заверил, что снег убирают круглосуточно, но этого недостаточно. Об этом он рассказал в своем видеообращении в Instagram.

Кухарук разделяет неприятные чувства тюменцев, которые видят на улицах снежные отвалы, кучи и запорошенные тротуары. Однако, по его информации, дорожные службы не отдыхали в новогодние праздники, уборка снега ведется в круглосуточном режиме.

- Дорожники говорят, что за несколько дней выпала месячная норма. Это большая нагрузка. Можно называть многие причины. Но мы привыкли, что Тюмень — лидер, — сказал глава города.

Руслан Кухарук также подчеркнул, что сам постоянно поднимает вышеописанную проблему на совещаниях с подчиненными и держит тему на своем специальном контроле.