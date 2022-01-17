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Происшествия17 января 2022 4:00

В Тюмени 52-летний дядя сломал челюсть своему племяннику

Возбуждено уголовное дело
Сергей Швецов
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В Тюмени 52-летний дядя сломал челюсть своему племяннику.

В Тюмени 52-летний дядя сломал челюсть своему племяннику.

Фото: Ольга Крыльцова

В тюменскую полицию обратился медик и сообщил, что к ним поступил мужчина 1981 года рождения со сломанной челюстью. Стражи порядка выяснили, что травму потерпевшему нанес его дядя.

Установив местонахождение подозреваемого – 52-летнего местного жителя, его задержали и доставили в отдел для дальнейшего разбирательства. Он признался в содеянном и рассказал, что они проживают с родственником вместе.

– В определенный момент произошла ссора, в ходе которой он несколько раз ударил племянника кулаком по лицу, – сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

По данному факту отделом дознания ОП № 5 возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.