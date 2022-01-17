Погода на 17 января 2022 года в Тюмени: ночной снег ослабнет утром

В Тюмени ночной снег ослабнет утром. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 17 января, на протяжении всего дня небо в Тюмени будет покрыто облаками. Ночной снег утром ослабнет и вскоре закончится.

Температура воздуха ночью минус 8 – 11 градусов, днем ожидается минус 12-13. Вечером столбики термометров покажут 12-13 градусов ниже нуля. В течение дня будет дуть западный, южный ветер со скоростью 3 – 9 метров в секунду.

17 января почитается память преподобного Феоктиста, мученика Зосимы Пустынника, который жил в IV веке. В народе Зосима считается покровителем пчел. Примета этого дня: если снег на деревьях сучья гнет, летом пчелы роиться будут. А если на небе нет облаков при сильном морозе, то морозная погода будет стоять и дальше и не скоро отступит.