В Тюмени ожидается сильный ветер, снег и метель

Температура ночью -12,-17, днем -10-15 Фото: Мария Толстихина

По данным Тюменского ЦГМС – филиал ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» 17 января в Тюменской области ожидается местами усиление ветра до 16-21 м/с, снег, метель. В течение дня явления будут ослабевать.

Температура ночью -12,-17, днем -10-15. Главное управление МЧС России по Тюменской области рекомендует быть внимательными на автодорогах, по возможности воздержаться от дальних поездок.

Управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях рекомендуется снизить скорость движения и увеличить дистанцию. Избегайте внезапных маневров – обгонов, перестроений, опережений. При значительном ухудшении видимости рекомендуется съехать на обочину и обозначить свой автомобиль аварийными габаритными огнями.

Надевайте обувь и одежду, соответствующую погодным условиям. При усилении ветра следует ограничить выход из зданий. Избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра!