В Тюмени начали работу почтоматы для выдачи посылок Фото: Мария Толстихина

В Тюмени на площадках заработали 13 почтоматов Почты России. Об этом сообщила «Мегатюмень».

Всего в областном центре планируется установить 92 почтомата. В почтоматах тюменцы могут получать посылки из большинства интернет-магазинов, в том числе, AliExpress, Avon, «Читай-город» и других российских и зарубежных магазинов.

- В первое время почтоматы будут работать на выдачу только предварительно оплаченных интернет-заказов. Курьер будет помещать посылку в почтомат, после чего клиент получит SMS с кодом получения заказа, сроком хранения и ссылкой на адрес почтомата. Его нужно ввести на экране, чтобы нужная ячейка открылась, и клиент смог забрать отправление. В ближайшем будущем Почта запустит оплату заказов картой через POS-терминал, - рассказали в пресс-службе УФПС Тюменской области.