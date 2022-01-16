В Тюмени пройдет конкурс, посвященный Владимиру Высоцкому Фото: Архив "КП"

В Тюмени пройдет конкурс, посвященный творчеству Владимира Высоцкого. Об этом сообщает «Вслух.ру».

Открытый городской конкурс «Струна, звучащая стихами» посвящен творчеству автора, поэта, исполнителя, актера Владимира Высоцкого, его организует ДК «Водник». На конкурс приглашаются исполнители и коллективы старше 14 лет по направлениям - театр, поэзия, вокал.

Участники могут представить произведения Высоцкого или свои творения, посвященные артисту. Жюри будет оценивать мастерство конкурсантов, артистичность, оригинальность и новизну подачи материала, раскрытие художественного образа и эстетичность, а также соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрасту.

Победители будут определены в разных жанрах по трем возрастным категориям: подростки 14 лет, молодежь 15-24 года, взрослые от 25-ти лет. Их нужно направить в ДК «Водник».