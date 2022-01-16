Как правильно принимать Крещенские купания – рассказали тюменские врачи Фото: Мария Толстихина

В 2022 году в Тюмени бригады скорой медпомощи будут дежурить 18 и 19 января у купелей на озере Липовом и на Туре в районе Свято-Троицкого монастыря. В первый день с 11:00 до 24:00, во второй — с 08:00 до 24:00. На остальных купелях в Тюменском районе экстренную помощь можно будет вызвать по телефону.

- При резком переохлаждении возникает спазм сосудов и есть риск развития острой сердечной недостаточности, – объясняет врач-кардиолог Городской поликлиники №8 Олеся Немкова.

– Противопоказано купание в проруби людям с хроническими воспалительными заболеваниями носоглотки, с хроническими бронхолегочными и сердечно-сосудистыми заболеваниями, патологиями центральной нервной системы (например, эпилепсией). Практически каждый человек после 65 лет имеет какой-либо из этих недугов. А значит, им лучше заменить погружение на ополаскивание лица и рук.

Помимо этого организм детей и подростков тоже еще не адаптирован к такой нагрузке. Ребенок может не распознать симптомы недомогания и не попросить о помощи. Не пропустите первые признаки спазма сосудов: резкая боль в грудной клетке, сильное сердцебиение, потливость и слабость. Почувствовав их после купания, немедленно обратитесь к медикам скорой помощи.