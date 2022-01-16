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Дом. Семья16 января 2022 10:12

В Тюменской области закончили ремонт дороги Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск

Мария Толстихина
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В Тюменской области закончили ремонт дороги Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск

В Тюменской области закончили ремонт дороги Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск

Фото: Архив "КП"

В Тюменской области завершился ремонт участка федеральной трассы Р-404 Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск. Об этом сообщила «Тюменская линия».

Длина отремонтированного участка — 85 км, работы шли почти два года. За это время отрезок трассы расширили с двух полос до четырех, капитально отремонтировали шесть мостов и установили 20 км линий освещения.

Также дорожники построили 11 разворотных петель, которые исключат опасные левые повороты, установили акустически барьеры вблизи населенных пунктов, установили 100 км барьерного ограждения посередине проезжей части.