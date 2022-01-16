Коронавирус в Тюмени, последние новости на 16 января 2022 года: заболели еще 269 человек Фото: Мария Толстихина

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 16 января 2022 года увеличилось на 269. Всего с начала пандемии ковид подхватили 93 093 человека.

Выздоровел 91 человек выздоровели (за весь период — 83 257), 37 детей заболели (из общего числа заболевших), 26 пациентов на ИВЛ (из общего числа заболевших), 21 156 человек остаются под медицинским наблюдением.

За последние сутки в России выявлено 27 179 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 14,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 723 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 26 584 человека.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 774 304 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 320 634 летальных исхода, выздоровели 9 835 884 человека.