В Тюмени овощи и мясо резко вырастут в цене Фото: Мария Толстихина

Овощи и мясо резко подорожают. Такой эффект связан с ростом цен на удобрения.

Дело в том, что удобрения — одна из главных составляющих в себестоимости. Некоторые из них выросли в 2021 году на 70-100%. Это отразится на цене овощей в 2022 году.

Коммерческий директор птицефабрики «ПРОДО-Тюменский Бройлер» Максим Бондаков отмечает, что сегодняшние цены на продукцию птицефабрики не отвечают изменившимся издержкам производителя.

- Рост цен на корма в минувшем году составил 30-40%, упаковка подорожала до 100%. При этом отпускная цена на продукты выросла в меньшей степени, - заключил Бондаков.