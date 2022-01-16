В УФО Тюменская область на втором месте по рождаемости малышей Фото: Архив "КП"

Тюменская область на втором месте в УФО по уровню рождаемости. Об этом рассказал «Вслух.ру», ссылаясь на данные Росстата.

Так, за 10 месяцев в Тюменской области родилось 15 тыс. 385 малышей – чуть меньше, чем годом ранее (15 тыс.466). В Уральском федеральном округе прирост составил 107 тыс. 166 новорожденных. В целом в России за этот период появилось на свет 1 млн 169,9 тыс. детей.

В ведомстве оценили эти данные в пересчете посчитали на весь год: сколько новорожденных приходится на тысячу человек населения в каждом регионе. Чтобы избавиться от дробей, предлагаем посмотреть на показатели исходя из 10 тысяч. В целом по стране на 10 тыс. человек приходится 96 новорожденных, в Уральском федеральном округе – 105. В Тюменской области – 120 малышей. В УФО показатель выше только на Ямале – 125 новорожденных.

Об остальных регионах округа: в ХМАО-Югре – 116 детей на 10 тысяч населения, в Свердловской области – 100, в Челябинской – 98, в Курганской – 90.