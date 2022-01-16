В Тобольске построят трассу для сноубординга

Проект «Развитие сноубординга в Тобольске» выиграл в конкурсе СИБУРа «Формула хороших дел» Фото: Мария Толстихина

Проект «Развитие сноубординга в Тобольске» выиграл в конкурсе СИБУРа «Формула хороших дел». Об этом сообщила «Тюменская линия». На строительство новой трассы выделено 1 млн 316 тыс.

Инициатором идеи выступила детско-юношеская спортивная школа №2. Ожидается, что проект охватит более 120 спортсменов.

- Мы планируем строительство на стадионе «Тобол» в черте города качественной трассы для фристайла на сноуборде, ее помогут возвести наши тюменские коллеги из Dropnesh. Для ее обслуживания и обустройства в будущем обучим команду специалистов, также деньги будут направлены на обучение инструктора по фристайлу. Открытию трассы посвятим спортивный праздник. Эти планы рассчитываем реализовать в феврале", - рассказала руководитель проекта, представительница АНО СК "Йети" имени А.К.Козлова Светлана Чипизубова.

Также на средства гранта тобольские ребята - сноубордисты смогут выехать во всероссийское первенство и чемпионат России в Удмуртской области в феврале, на всероссийские соревнованиях в Новосибирске памяти Полины Петроченко и другие старты в регионах страны.