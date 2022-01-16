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Общество16 января 2022 5:25

Жителей Голышмановского округа поддержат финансово

Более 2 млн рублей уйдет на инициативы
Источник:kp.ru
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Фото: Накануне.ru

Фото: Накануне.ru

Фото: внешний сайт

Свыше 50 идей воплотили инициативные жители Голышмановского округа в прошлом году. Это были событийные мероприятия, профилактические и социально-значимые проекты, молодёжные инициативы и многое другое. В новом году из муниципального бюджета выделили субсидии на сумму более двух миллионов рублей. Их потратят на проектную деятельность.

- Праздник Рождества в деревне Быстрой уже прошёл, на февраль запланирован Праздник Варежки в селе Ражево, - рассказывает исполнительный директор БФ "НАШЕ ВРЕМЯ".

- В течение года голышмановцы смогут побывать на уже полюбившихся событийных мероприятиях - Празднике Пирога, Дне варенья, Дне мёда, Марфе-рассаднице - зелёные щи. Также добавятся новые: устьламенцы проведут Праздник семьи, любви и верности, бескозобовцы приветят всех "У самовара", а медведевцы пригласят на "Грибную карусель".

Заявки на участие в грантовых конкурсах принимаются БФ "НАШЕ ВРЕМЯ" до 25 февраля.