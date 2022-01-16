Более 29 миллионов рублей ушло на помощь тюменским предпринимателям

В 2022 году запланировано оказать финансовую помощь на открытие собственного дела 126 безработным жителям региона Фото: Мария Толстихина

Всего на содействие бизнес-стартапам в 2021 году в регионе израсходовано более 29 млн. Об этом сообщил департамент труда и занятости Тюменской области.

В 2021 году в Тюменской области государственную услугу по содействия началу осуществления предпринимательской деятельности получили 1289 безработных, обратившихся в службу занятости населения. Единовременную финансовую помощь до 192 тыс. рублей из них получил 151 начинающий бизнесмен.

Среди основных видов деятельности начинающие предприниматели чаще всего выбирали сферу услуг (парикмахерские, салоны красоты, юридические и бухгалтерские, клининговые услуги), торговлю, производство одежды и аксессуаров.

В 2022 году запланировано оказать финансовую помощь на открытие собственного дела 126 безработным жителям региона.