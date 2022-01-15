Две сестры и мужчина погибли в страшной аварии на трассе Голышманово - Аромашево Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Три человека погибли сегодня, 15 января, в жуткой аварии на трассе Голышманово – Аромашево. В их числе – две женщины, которые приходятся друг другу сестрами, и один мужчина.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области, на трассе столкнулись автомобили «Лада Веста» и «Мазда». Иномарка, в которой из Томска в Тобольск ехала семья с двумя детьми, решила обогнать машины и выехала на встречку. Тогда автомобили и столкнулись «лоб в лоб». Дети и их родители находятся в больнице с ушибами и легкими травмами, водитель отечественной легковушки в реанимации.

Обстоятельства ДТП выясняются.