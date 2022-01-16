Новогодние праздники тюменцы провели, катаясь на коньках, лыжах и горках Фото: Татьяна Коркина

Новогодние каникул тюменцы провели активно и с пользой: катались на лыжах, коньках, гуляли и наслаждались зимним морозным воздухом. А потом 60 из них приняли участие в конкурсе департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени: они выкладывали фотки в группе департамента во «ВКонтакте».

На снимках изображены тюменцы, которые катились на лыжах и коньках, катались на горках, ходили в фитнес-центры и на скалодромы, катались на великах по заснеженному парку и даже встречали Новогоднюю ночь на шпагате.

Участники поблагодарили организаторов за интересный конкурс и за возможность провести каникулы активно и поделиться впечатлениями о зимних забавах.