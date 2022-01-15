Тюменцы отдали на благотворительность более 200 килограммов одежды, обуви и игрушек Фото: Татьяна Коркина

Более ста человек отнесли одежду, обувь, игрушки, канцелярию, книги, постельное белье и полотенца в специальный клуб в мультицентр «Контора пароходства», который провел акцию от молодежных пространств «Будь осознанным». В общей сложности удалось собрать более 200 килограммов вещей, которые передали в социальный магазин «Лаффка». Часть из них распродадут, остальное отправят на переработку.

Напомним, все желающие могли сдать вещи с 28 декабря по 10 января 2022, сообщает «Мой портал». Участники акции могли не только помочь другим, но и получить сертификат на покупки в интернет-магазине OZON.

По словам руководителя Медиацентра молодежной политики Тюменской области Валерии Ивановой, за две недели акции было собрано два полных куба.

- Было приятным сюрпризом, что после новогодних каникул он оказался заполненным доверху. Это стало для нас показателем того, что людям такие акции действительно необходимы и важны, - отметила она.