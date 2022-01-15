ХК «Рубин» готовится побороть на льду соперников из Перми, Ижевска и Нефтеюганска Фото: Татьяна Коркина

Выездную серию матчей провел на этой неделе хоккейный клуб «Рубин». Впереди его ждут встречи с «Торосом» из Нефтекамска, «Молотом» из Перми, «Ижсталью» из Ижевска и «Нефтяником» из Альметьевска. Билеты можно купить в два этапа: сначала их предоставляют для владельцев абонементов, а потом и для всех желающих в кассах города и онлайн.

Болельщикам нужно будет предъявить QR-код или справку о медотводе со свежим ПЦР-тестом, сделанным за 48 часов до события. В понедельник и вторник матчи начнутся в 19 часов, а в четверг и субботу – в 17 часов.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», ХК «Рубин» 6 раз получал медали плей-офф, в т.ч. в качестве чемпиона – в сезоне 2010/2011.