ГИБДД показывает пешеходам «шоковые» видеоролики, чтобы спасти их от ДТП Фото: Татьяна Коркина

Пешеходы в Тюменской области стали более осторожными на дорогах. К таким выводам пришла Госавтоинспекция, проанализировав показатели последних трех лет. В 2021-м году, например, в регионе произошло 190 аварий по вине пешеходорв, годом ранее – 230 аварий, а в 2019-м – 286 ДТП.

Среди нарушений, которые допускают пешеходы:

- переходят улицу на «красный» сигнал светофора;

- переходят трассу вне «зебр»;

- ходят по краю проезжей части на загородных дорогах;

- ходят по проезжей части, хотя есть тротуары.

Для сокращения числа ДТП с участием пешеходов, Госавтоинспекция ведет профилактическую работу с пешеходами-нарушителями. В 2021-м году пешеходы допустили менее 20 тысяч нарушений, тогда как в 2020-м – 26 тысяч нарушений. Как рассказали в ГИБДД Тюменской области, участникам дорожного движения вручают памятки, показывают фото ДТП с местом гибели пешеходов и «шоковые» видеоролики.