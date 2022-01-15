Спортсмены МФК «Тюмень» отправятся в Амстердам, на Чемпионат Европы-2022 по мини-футболу. Фото: МФК "Тюмень"

На крупных международных соревнованиях готовятся выступить футболисты МФК «Тюмень». В сборную России по мини-футболу вызваны капитан «Тюмени» Артем Антошкин, Сергей Абрамович и первый в России футболист, который провел за национальную мини-футбольную команду 100 матчей, Иван Милованов. Такой «цифры» он достиг в сентябре 2021 года, на 1/8 финала Чемпионата мира против сборной Вьетнама.

Как сообщает «Вслух.ру», после тренировок в Москве команда выступит в Амстердаме, на Чемпионате Европы-2022 по мини-футболу с 19 января по 6 февраля 2022. Тюменцы сыграют с командами из Словакии, Хорватии и Польши 21, 25 и 28 января.

А легионеры из «Тюмени» Лео Гужиэл и Бруно Таффи получили вызов от сборной Бразилии на Кубок Америки-2022 по футзалу, который пройдет в Рио-де-Жанейро с 29 января по 6 февраля 2022 года.

ЧТО ЕЩЁ?

МФК «Тюмень» номинирован на звание лучшего клуба мира по итогам 2021 года, а главный тренер Николай Иванов – на звание лучшего мужского клубного тренера.