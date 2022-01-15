Тюменские мотогонщики отправились на Кубок Сибири в Новосибирск, защищать честь региона

Фото: Мотодром Новосибирск во VK

Мотогонщики из Тюменской области защитят честь региона на Кубке Сибири по мотогонкам на льду. Как рассказали в департаменте по спорту и молодежной политике администрации Тюмени, первый этап состязаний проходит 15 и 16 января 2022 года. Площадкой, где пройдут соревнования, станет мотодром ДОСААФ (ул. Тульская, 205).

От Тюменской области на Кубке выступают Дмитрий Деев и Леонид Максименко, а также спортивная сборная спортшколы «Старт XXI век» из Тюмени, куда вошли Артем Мельников и Михаил Ковалев. Причем эти соревнования – первые в истории ледовых гонок состязания такого уровня.

Как сообщает «Тюменская область сегодня», заявки на участие могли отправить спортивные коллективы Восточной и Западной Сибири. Каждая из команд сформирована из победителей краевых, межрегиональных и всероссийских соревнований.

После Новосибирска тюменцы поедут в Иркутск, а потом в Барнаул.