Жители Ишима смогут получить термостаканы и шапки во время развлекательной программы на свежем воздухе Фото: Татьяна Коркина

Развлекательная программа на свежем воздухе пройдет на стадионе «Центральный» в Ишиме (ул. Максима Горького, 22) 16 января с 18 до 20 часов. Здесь можно будет поучаствовать в конкурсах, поиграть в игры, послушать диджея в музыкально-игровой зоне, показать навыки катания на льду и просто весело провести время.

Наиболее активные участники в качестве подарков получат продукцию мультицентра «Моя территория» в Ишиме – шапки, перчатки, снуды и термостаканы.

По словам руководителя мультицентра «Моя территория» Павла Ханжина, организаторами выступили мультицентр «Моя территория» и Ишимский дворец культуры. Развлекательную программу проведет шоумен, ведущий проекта «SVOI» Александр Текирев.

- Принять участие может любой желающий, предварительная регистрация не требуется. — Прогноз погоды обещает теплые для Сибири выходные дни, поэтому мы решили насытить их необычным городским событием, - цитирует Павла интернет-портал «Мегатюмень».