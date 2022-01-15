В ОКБ №2 появилась новая операционная для для лечения пациентов с нарушениями ритма сердца Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Врачи отделения хирургического лечения сложных нарушений ритма и электрокардиостимуляции ОКБ №1 с 12 декабря 2022 года начали работать в новой операционной. По словам заведующего отделением Дмитрия Хомутинина, операционная оснащена всем необходима, поэтому появилась возможность ускорить процесс и улучшить качество хирургических вмешательств.

- Теперь мы можем оказать помощь еще большему количеству людей с более высоким уровнем эффективности и надежности, - говорит Дмитрий Хомутинин.

Первым пациентом операционной стал Сергей, у которого в октябре диагностировали аритмию, появившуюся после перенесенного коронавируса. По его словам, ему было не по себе, когда его готовили к операции. Но лечение прошло просто и безболезненно, вся процедура заняла не больше 15 минут.

Как рассказал начальник Регионального сосудистого центра больницы Олег Рейтблат, современная операционная оборудована рентгенхирургической установкой, предназначенной для лечения пациентов с нарушением ритма сердца.

- В Тюменской области только в двух местах выполняются подобные виды вмешательств, – прокомментировал Рейтблат.

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями – приоритетное направление национального проекта «Здравоохранение». В ОКБ№1 уже несколько лет лечат пациентов с нарушением ритма и проводимости сердца, а также с ишемической болезнью.