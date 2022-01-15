Погода в Тюмени 15 января 2022: переменная облачность и умеренный снег Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени сегодня, 15 января, ожидается переменная облачность, ночью местами небольшой снег. Ветер будет дуть юго-восточный 7-12 м/с, температура воздуха -17…-22 C. Днем небольшой, местами умеренный снег, ветер юго-восточный с переходом южный 7-12 м/с, в отдельных районах метель, температура -8…-13 C.

Фото: МЧС по Тюменской области

По народному календарю 15 января – День Святого Сильвестра, в честь Папы Римского, жившего в IV веке. А на Руси отмечали ещё Куриный праздник. В этот день было принято чистить курятники, куда вешали черный камень с «дыркой», чтобы защитить курятник от темных сил.

Ночью смотрели на месяц: если его «рога» были острые и яркие, тогда будет дуть ветер, если оба круты – значит, будет мороз. Если сороки летали около жилья – значит, будет вьюга.