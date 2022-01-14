Владимир Якушев провел конференцию на тему эффективного использования лесных ресурсов

Фото: Официальный сайт полномочного представителя Президента России в Уральском федеральном округе

Полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, в формате видео-конференц-связи, провёл совещание с Комитетом Государственной думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.

Основной темой онлайн встречи стало развитие правоприменительной практики и законодательных изменений в сфере лесопользования в соответствии с поручениями Президента от 6 ноября 2020 года. Это обеспечение государственного контроля за оборотом древесины, начиная от её заготовки до производства продукции.

Владимир Якушев пояснил, что вопрос правового регулирования лесных правоотношений очень значим для регионов УрФО, так как регионы осуществляют значительный объем полномочий в области лесных отношений, как собственных, так и переданных им на исполнение Российской Федерацией.

Представители регионов, отраслевых ассоциаций, компаний обсудили, какие моменты требуют корректировки.

- Вопросов, как и ожидалось, очень много. Комитет возьмёт в проработку все предложения, мы обсудим их и доложим о результатах, - отметил Дмитрий Кобылкин.

По словам Якушева, нужно найти решения, которые позволят эффективно использовать лесные ресурсы, чтобы движение древесины на всех этапах было прозрачным и понятным.

- Чтобы правоприменение не тормозило процесс лесовосстановления, деятельность арендаторов и недропользователей, работу энергокомпаний, реализацию проектов в сфере дорожного строительства, - отметил Владимир Якушев.