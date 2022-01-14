Тюменка сломала челюсть женщине, которая приревновала ее к своему мужу. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела полиции села Ярково ночью поступило сообщение от медика, что к ним с переломом нижней челюсти из посёлка Усть-Тавда доставили 41-летнюю женщину. Выяснилось, что потерпевшая с супругом приехали в гости из соседнего села.

Муж пострадавшей вышел в подъезд покурить и долго не возвращался. Выйдя на лестничную клетку, селянка увидела, что он разговаривает с девушкой. Приревновав, женщина стала браниться, а незнакомка за это съездила ей по челюсти и сломала ее.

– В настоящее время 23-летняя подозреваемая свою вину признала. Она пояснила, что возвращалась домой после праздничного застолья и остановилась возле мужа потерпевшей, чтобы попросить сигарету. Селянке избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

По данному факту группой дознания ОП № 2 возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.