АО «Транснефть – Сибирь» в 2021 году повысило надежность системы магистральных нефтепроводов. Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

АО «Транснефть – Сибирь» в 2021 году в полном объеме исполнило программу технического перевооружения и реконструкции объектов линейной части магистральных нефтепроводов (МН) и нефтеперекачивающих станций (НПС).

В течение года на НПС выполнены работы по строительству новых объектов, реконструкции и капитальному ремонту зданий и сооружений. АО «Транснефть – Сибирь» ввело в опытную эксплуатацию единую систему диспетчерского управления. Новая система позволила централизовать оперативное управление магистральными нефтепроводами и нефтепродуктопроводом в зоне ответственности компании в территориальном диспетчерском пункте «Тюмень» и обеспечить передачу информации в центральный диспетчерский пункт ПАО «Транснефть» (г. Москва).

В Нефтеюганском УМН на ЛПДС «Южный Балык» (ХМАО-Югра) введена в эксплуатацию автоматизированная станция смешения нефти, построенная для повышения качества контроля нормируемых показателей качества нефти и снижение риска нарушения схемы нормальных грузопотоков нефти по магистральным нефтепроводам Усть-Балык – Курган – Уфа – Альметьевск, Нижневартовск – Курган – Куйбышев, Сургут – Полоцк, Усть-Балык – Омск.

Фото - АО «Транснефть – Сибирь».

Реконструированы нефтеперекачивающие станции «Конда-3» и НПС «Торгили-3» с целью увеличения объемов поставки нефти на Тюменский НПЗ с 7,2 до 9,04 млн тонн в год. Досрочно введена в эксплуатацию автоматизированная система управления технологическим процессом НПС «Шаим-2», что позволит обеспечить контроль, управление и защиту оборудования подпорной и магистральной насосных станций, резервуарного парка, систем автоматического регулирования давления, водяного и пенного пожаротушения.

Для обеспечения надежной эксплуатации производственных объектов реконструировано 10 вертикальных стальных резервуаров, заменено 40 насосных агрегатов и 43 электродвигателя, новое оборудование производства АО «Транснефть Нефтяные Насосы» и АО «РЭД» характеризуется улучшенными показателями качества и энергоэффективности. В целях повышения надежности системы магистральных нефтепроводов в минувшем году заменены и введены в эксплуатацию 19 участков линейной части МН общей протяженностью 129 км, в том числе выполнена замена 6 км коррозионных участков трассы.

Проведение работ, предусмотренных программой технического перевооружения и реконструкции АО «Транснефть – Сибирь», позволяет поддерживать безаварийную эксплуатацию производственных объектов, задействованных в транспортировке нефти, а также обеспечивать промышленную и экологическую безопасность.