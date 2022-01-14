В Тюмени суд отложил рассмотрение жалобы адвоката Виталия Бережного. Фото: СОЦСЕТИ

В Тюмени Ленинский районный суд отложил рассмотрение жалобы адвоката Виталия Бережного, который обвиняется в убийстве восьмилетней Насти Муравьевой, на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Судебное разбирательство перенесли на 20 января.

– Отложили, так как в суд не поступили сведения о том, что сам Бережной извещён о предстоящем заседании и будет иметь возможность участвовать в процессе, – сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что Виталий Бережной к другим преступлениям непричастен. Об этом сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

С 2008 по 2011 годы, еще до переезда в областную столицу в 2015-м, мужчина трудился помощником участкового уполномоченного в районном отделе милиции в Нягани. Специалисты ведомства проверяли его на причастность к убийству другой девочки, которой на тот момент было 12 лет. Ее задушили в 2011 году, но убийцу так и не нашли.

Напомним, Виталий зверски расправился с маленькой Настей, связав её руки электрическим проводом и заклеив рот скотчем. В преступлении он сознался.