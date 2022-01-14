Тюменскую область в 2021 году посетили почти три миллиона туристов Фото: Вадим Бегун

Тюменскую область в 2021 году посетили 2,9 миллиона туристов из более чем 60 регионов России. Это почти на 30% выше уровня прошлого года.

Стоит отметить, что Новый год в области встретили более 190 тысяч туристов. Причем едут даже из Белоруссии, Сербии и Израиля. Больше всего им нравится отдыхать на горячих источниках. Термальные комплексы в новогодние праздники посетили более 68 тысяч гостей.

Многие посетили Тобольск. Приглянулась отдыхающим и тюменская набережная с двумя ледовыми катками и новогодними декорациями.

– Чаще всего в Тюменскую область приезжают отдохнуть жители соседних регионов Уральского федерального округа: из Свердловской области, ХМАО-Югры, ЯНАО, Курганской и Челябинской областей, – отметили в информационном центре правительства региона.

Кстати большинство туристов, приезжающих в Тюменскую область, – это мужчины и женщины в возрасте от 25 до 44 лет. Доля мужчин и женщин среди тех, кто отдыхает в регионе, примерно равна, однако представителей мужского пола все же немного больше.