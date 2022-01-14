Ректор ТОГИРРО Ольга Ройтблат отметила, что залогом успеха Тюменской области в 2021 года был созидательный труд и дальновидность управленцев, а также опыт ветеранов. Свое мнение она высказала на онлайн-площадке «Экспертный клуб России».

Народный учитель РФ напомнила, что в 2022 году 30 лет исполняется конкурсу «Педагог года Тюменской области». Она отметила, что каждый четвертый ученик региона принимает участие в интеллектуальных конкурсах.

– Осенью 2022 года Тюмень по праву станет главной площадкой педагогических инноваций страны, когда примет участников конкурса «Учитель года России», – сообщила Ольга Ройтблат.