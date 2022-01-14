В Тюмени готовятся к снегопаду: прирост снега может достичь семи сантиметров. Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени готовятся к снегопаду, который, по прогнозам местных синоптиков, может пройти в предстоящие выходные дни. Прирост снега может достичь семи сантиметров

По информации комитета по связям с общественностью и СМИ, сейчас специалисты освобождают город от ранее образовавшихся сугробов. Только за последние сутки на полигон отправилось более 1 500 КамАЗов, груженных снегом.

– Перед грядущим снегопадом работники обработают дорожное полотно и тротуары противогололедными материалами. Это обязательная мера, помогающая предотвратить гололед и образование снежных накатов. Далее спецмашины выйдут на патрульное прометание. Будет усилено прометание и очистка остановок, пешеходных переходов, а также магистральных улиц, – сообщил заместитель директора городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Алексей Васенин.

Ежедневно на уборке городских дорог задействовано более 500 единиц техники и 400 дорожных рабочих. В первую очередь уборка проводится на центральных улицах, по которым следует общественный транспорт. Затем техника переходит на дороги с меньшей интенсивностью движения.