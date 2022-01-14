В Тюмени автобусы под №№53 и 55 будут останавливаться у озера Кривое. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени маршрутам №№ 53, 55 и 100 добавили по одной остановке. Об этом сообщает МКУ «Тюменьгортранс».

Так, в схемы движения маршрутов регулярных перевозок № 53 «Мкр. Тюменский – жилой комплекс «Звездный городок» и № 55 «Пос. ДОК – ЖК «Акватория» включили вновь обустроенные остановочные пункты «Озеро Кривое» (ул. Западносибирская, 49) в прямом и обратном направлениях.

Кроме того, остановку «Универмаг» (в прямом направлении) добавили маршруту № 100, который курсирует от Центрального рынка до садового общества «Ручеек». Нововведения вступят в силу с 22 января 2022 года.

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе «Расписание» на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении «Тюменский транспорт», по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722 и на остановках.

Напомним, что в областной столице в праздник Крещения Господня, который отмечается 19 января, автобусы будут ездить до полуночи. Это касается только семи муниципальных маршрутов: №№ 2, 14, 30, 37, 47, 54 и 64.