В Тюмени виновнику резонансного ДТП, в котором заживо сгорели люди, дали 12 лет тюрьмы. Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

В Тюмени сегодня, 13 января, в Ленинском районном суде огласили приговор Владимиру Шипачеву. Мужчина стал виновником страшного ДТП с жертвами.

Напомним, что авария произошла 19 июля 2021 года на улице Республики, 252а. Грузопассажирская «Газель» под управлением Шипачева столкнулась с автобусом. Погибли два человека: они заживо сгорели в машине, которая вспыхнула как спичка.

Маленькую девочку, как рассказали сотрудники местного управления Госавтоинспекции, находившуюся в салоне «Газели», при ударе выбросило из машины. Девочку сразу же отвезли в больницу. Малышке примерно пять лет, она называет себя Вероникой Викторовной, говорит, что ехала с мамой.

У водителя «Газели», который прописан в Ишиме, имелись признаки опьянения. Кстати, у мужчины нет водительских прав, их его лишили на 19 месяцев за нетрезвое вождение в июне прошлого года.

Суд назначил Шипачеву наказание 12 лет 20 дней в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 5 лет.