В Ишиме пошла на спад заболеваемость ОРВИ. Фото - "Областная-Больница Ишим-Тюменской-Области" в ВК.

В Ишиме пошла на спад заболеваемость ОРВИ. Медики считают, что это обусловлено школьными каникулами и нерабочими днями в новогодние праздники.

– На сегодняшний день под наблюдением врачей находятся 7877 человек, в том числе 4851 ребёнок, с признаками ОРВИ и пневмониями. В стационарных условиях получают лечение 93 человека, – сообщила пресс-секретарь областной больницы № 4 Жанна Стрижак.

Сотрудники медучреждения отмечают, что самым эффективным способом профилактики гриппа остается вакцинация. Вакцина против гриппа защищает вакцинированного, даже если циркулирующие вирусы не полностью совпадают с вакцинными вирусами. Прививка позволяет избежать тяжелого хода заболевания и уменьшить вероятность появления осложнений и летального исхода.

Стоит отметить, что сегодня прививочная кампания от гриппа почти завершена. Прививку поставили 50128 человекам, это 89% населения – взрослого и детского.