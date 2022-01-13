С кем провести старый Новый год?

14 января отмечается уникальный для всего мира и привычный для нашей страны праздник – старый Новый год! Самое время вспомнить самых популярных артистов новогодней ночи. С кем мы встречали 2022-й – читайте в нашем обзоре.

Филипп Киркоров. Пожалуй, один из самых рейтинговых артистов за всю историю отечественной музыки. В новогоднюю ночь появился практически на каждом ТВ-канале нашей страны. Плотно поработав в 2021 году, сам Новый год артист встречал в своем загородном особняке, в кругу семьи и близких друзей. В программе вечера было пышное застолье, костюмированное шоу и грандиозный салют, чем сам Филипп поделился на своей странице в «Инстаграмме».

Полина Гагарина – звезда «Золотого граммофона» и новогодних «Голубых огоньков». Как сообщила артистка своим подписчикам в соцсетях, Новый год она встретила с семьей в своем новом особняке, где совсем недавно закончила ремонт.

Люся Чеботина и ее хит уходящего года «Солнце Монако» были с нами не только в уходящем году, но и в новогоднюю ночь. Девушка приняла участие во многих концертах, в том числе и на главных телеканале страны, сменила имидж перед праздниками и готова радовать слушателей новыми хитами.

С новыми силами исполнители врываются в новый 2022 год и уже готовы побороться за первое место в хит-параде «Золотой граммофон».

И неизменно каждого из них, и не только, можно услышать на «Русском Радио Тюмень» (102,5 FM), которое с 1 января 2022 года входит в состав холдинга «Медиа Траст Тюмень. А ведь это означает, что «Русское Радио» ждут новые громкие городские проекты, яркие радиоэфиры. «Русское Радио в Тюмени» – это «Медиа Траст»!

Подробности – на радиовтюмени.рф.