Тюменский эксперт отметила, что вложения в допобразование – это вложения в будущее

Проректор Тюменского областного государственного института развития регионального образования Марина Кускова отметила, что вложения в допобразование – это вложения в будущее. На онлайн-площадке «Экспертного клуба России» она заявила, что реализация государственной программы по этому направлению обеспечивает воспитание социальной ответственной личности, формирование здорового образа жизни и профилактику асоциальных явлений.

– Каждая семья, имеющая детей, независимо от места проживания, заинтересована в качественном образовании. Поэтому первоочередная задача госпрограммы «Развитие образования и науки» по обеспечению благоприятных условий образовательного процесса в сельских школах весьма актуальна. Федеральный государственный образовательный стандарт предъявляет высокие требования к условиям реализации программ, но выделяемые бюджетные средства позволяют это сделать, – сообщила Кускова.

Отметим, что с 2022 по 2025 годы в рамках региональной госпрограммы на бесплатное дошкольное образование будет ежегодно выделяться в среднем около 4,8 млрд рублей, на общее среднее образование – около 16 млрд рублей, на дополнительное образование детей – порядка 44 млн рублей.