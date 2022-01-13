В Тюмени на Крещение Господне автобусы будут ездить до полуночи. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени в праздник Крещения Господня, который отмечается 19 января, автобусы будут ездить до полуночи. Это касается только семи муниципальных маршрутов: №№ 2, 14, 30, 37, 47, 54 и 64.

– От остановочного пункта «Тюменский индустриальный университет» в направлении микрорайонов последнее отправление будет в 23.20 для маршрутов №№ 2, 14, 30, 37, 54, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

От остановки «Ул. Высотная» (в город) последний рейс будет в 23.20 часов для маршрутов №№ 47, 64.

Получить информацию о работе пассажирского транспорта общего пользования города Тюмени можно по номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-07-22.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что озеро Липовое (территория базы моржей «Озеро Чемпионов») станет основной площадкой для крещенских купаний в областной столице. Там организуют сразу четыре купели, одна из них предназначена для детей.

Кроме того, окунуться в крещенскую воду можно будет в двух купелях на Туре напротив Свято-Троицкого монастыря и в Антипино – в районе ДЮСШ «Старт XXI век».