Коронавирус в Тюмени, последние новости на 13 января 2022 года: умерли еще 14 человек

Число умерших коронавирусом в Тюменской области 13 января 2022 года увеличилось на 14. Фото: Ольга Крыльцова

Число умерших от коронавируса в Тюменской области 13 января 2022 года увеличилось на 14. Всего с начала пандемии жертвами ковида стали 3 559 человек.

По информации оперативного штаба региона по недопущению завоза и распространения новой инфекции COVID-19, за минувшие сутки зафиксировано 198 случаев заболевания (всего с начала пандемии – 92 619), 76 человек выздоровели (за весь период – 83 084), 28 детей заболели (из общего числа заболевших), 25 пациентов находятся на ИВЛ (из общего числа заболевших), 21 784 человека остаются под медицинским наблюдением. Сделано вакцинаций против коронавируса 1 013 005, полным курсом – 963 090.

За последние сутки в России выявлено 21 155 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 14% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 740 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 25 984 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 723 305 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 319 172 летальных исхода, выздоровели 9 784 348 человек.