Коронавирус в Тюмени, последние новости на 13 января 2022 года: заболели еще 198 человек

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 13 января 2022 года увеличилось на 198. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 13 января 2022 года увеличилось на 198. Всего с начала пандемии ковид подхватили 92 619 человек.

За последние сутки в России выявлено 21 155 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 14% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 740 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 25 984 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 723 305 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 319 172 летальных исхода, выздоровели 9 784 348 человек.