В Тюмени начали судить 10 человек, которые распространяли террористическую идеологию. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени начали судить 10 человек, которых обвиняют в принадлежности к признанной террористической и запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахри р аль-Ислами ». К рассмотрению уголовного дела приступила выездная сессия Центрального окружного военного суда Екатеринбурга.

– В обвинении сказано, что они осуществляли антиконституционную деятельность. В условиях конспирации проводили собрания, где распространяли среди жителей террористическую идеологию и вербовали в свои ряды новых членов, – сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

В ноябре 2019 года их задержали оперативники РУФСБ по Тюменской области. Среди обвиняемых на скамье подсудимых – Марат Сайбаталов. Его осудили к шести годам тюрьмы еще в 2005 году за создание террористической организации. Однако Европейский суд по правам человека его оправдал.