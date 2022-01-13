В Тюмени ищут пивного сомелье на зарплату от 250 тысяч рублей. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени ищут пивного сомелье на зарплату от 250 тысяч рублей. А вот инженеру-геодезисту заплатят немного меньше – от 240 тысяч.

Больше всех повезло врачу – стоматологу-ортопеду, которому предлагают от 300 000 рублей на руки. Android-разработчику предлагают оплату в размере от 240 000 до 300 000 рублей до вычета налогов, а руководителю развития продаж и директору флагманского офиса – от 200 000 руб.

– Всего на сегодняшний день в Тюменской области открыто более 600 вакансий с заработной платой от 150 000 руб. Чаще всего это предложения для строителей, специалистов по продажам, рабочего персонала (чаще речь здесь идет о вахтовой занятости), для транспортников и программистов, – отметила руководитель пресс-службы hh.ru Урал Анна Осипова.

Ранее «КП-Тюмень» писала, что в регионе специалисты, работающие в отрасли добычи сырой нефти и природного газа, в среднем получают 170,5 тысячи рублей, в области добычи полезных ископаемых – 140 тысяч 634 рубля, в производстве химических продуктов и веществ – 128 тысяч 257 рублей, в сфере воздушного и космического транспорта – 101,3 тысячи рублей. Ровно 122 тысячи 777 рублей платили за научные исследования и разработки.